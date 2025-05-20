Московский пенсионер отдал мошенникам монеты и золотые слитки на 148 млн рублей

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В Москве мошенники похитили у пенсионера золотые слитки и монеты. Сумма украденного составляет более чем 148 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

16 мая мужчина обратился в полицию и рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Мошенники убедили пенсионера собрать сбережения и отдать курьеру.

"В результате мужчина собрал более 300 коллекционных монет Князь Александр Невский, 200 монет Юрий Долгорукий, еще почти 200 золотых монет Георгий Победоносец, а также несколько золотых слитков", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по данному факту расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что правоохранители вернули пенсионеру золотые изделия, которые он отдал мошеннику за поддельную красную икру в подмосковном Жуковском. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленника задержали по месту жительства.