Пенсионер в Подмосковье отдал золотые изделия мошенникам, продававшим поддельную икру

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители вернули пенсионеру золотые изделия, которые он отдал мошеннику за поддельную красную икру в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Мужчина обратился в полицию, рассказав, что к нему на улице подошел неизвестный и предложил купить красную икру по заниженной стоимости. Как утверждает Волк, у пенсионера не было с собой наличных, поэтому злоумышленник пообещал подарить вместе с купленной партией еще несколько банок.

В результате мужчина доверился злоумышленнику и вместе с ним вернулся домой. Мошенник обманом вынудил пенсионера и его супругу отдать в качестве платы за продукцию золотые изделия. Однако спустя время потерпевший заметил, что икра является поддельной. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей, уточнила Волк.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленника задержали по его месту жительства. Жуковский городской суд признал виновным мужчину, однако приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее злоумышленники продали женщине 40 банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга. За товар пострадавшая отдала 37 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

