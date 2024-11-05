Мошенники продали россиянке 40 банок коллагеновых шариков под видом красной икры

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Злоумышленники продали женщине 40 банок с коллагеновыми шариками под видом красной икры в поселке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга. За товар пострадавшая отдала 37 тысяч рублей, сообщает "МК" со ссылкой на ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители установили, что женщина приобрела "икру" у незнакомцев на Фронтовой улице. Однако позже, попробовав продукт, она обнаружила странный вкус и решила отнести товар на экспертизу. В ходе анализа специалисты выявили, что вместо икры женщина купила обычные коллагеновые шарики.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции передали ориентировки на злоумышленников в ГАИ. Вскоре они были задержаны в Петергофе. Ими оказались двое молодых людей 18 и 29 лет. Их оперативно доставили в отдел для дачи показаний.

Ранее пожилая жительница поселка Березовка под Красноярском отдала мастеру за ремонт ноутбука 865 тысяч рублей. Специалист только очистил технику от пыли и заменил термопасту. Женщина отдала злоумышленнику все свои сбережения.