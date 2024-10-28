В Петербурге у 93-летней актрисы из фильма "Брат" украли пенсию

Фото: телеграм-канал "112"

У 93-летней петербургской актрисы Лидии Доротенко, сыгравшей в фильме "Брат", украли пенсию. О случившемся пишет РИА Новости со ссылкой на управление МВД РФ по Ленинградской области.

Ведомство установило, что, находясь на почте, женщина положила 30 тысяч рублей в паспорт. После этого неизвестный украл документ актрисы вместе с деньгами. При этом сама актриса в полицию обращаться не стала. Правоохранители увидели публикацию о краже в Сети, проверили информацию и взяли заявление у пенсионерки.

Сейчас полиция ищет злоумышленника, расследуется уголовное дело о краже.

Ранее в Москве задержали двоих молодых людей, причастных к хищению 10 миллионов рублей у пенсионеров. Один из них представлялся сотрудником ведомства по мониторингу финансовых операций. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о мошенничестве.

