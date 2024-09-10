Пенсионер из Читы отдал телефонным мошенникам 24 млн рублей

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Более 59 раз 69-летний житель Читы отправил деньги телефонным мошенникам. Таким образом, пенсионер лишился всех своих накоплений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Забайкальского края в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратился житель Читы, который сообщил, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда. Злоумышленники предложили помочь мужчине с перерасчетом его пенсии. Им удалось убедить пенсионера снять со своих счетов почти 24 миллиона рублей. Для этого он произвел более 50 денежных переводов через банкоматы.

Спустя время пострадавший рассказал о случившемся своему сыну, который убедил его обратиться в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали двоих молодых людей, причастных к хищению 10 миллионов рублей у пенсионеров. Один из них представился сотрудником ведомства по мониторингу финансовых операций. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о мошенничестве.