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10 ноября, 09:16

Транспорт

Москвичей предупредили о перекрытиях в ЦАО и ЗАО 10 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В течение дня 10 ноября в Центральном и Западном административных округах Москвы возможны временные локальные ограничения движения транспорта. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Водителям рекомендуют по возможности пересесть на метро, а поездки на автомобиле планировать с учетом дорожной обстановки.

По данным Центра организации дорожного движения, загруженность столичных дорог составляет четыре балла, средняя скорость потока – 22 километра в час. Наиболее интенсивное движение наблюдается по направлению в центр на Ленинградском и Ярославском шоссе, а также на внешней стороне МКАД – на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе.

Автомобилистам советуют по возможности отказаться от поездок в период вечернего разъезда, с 17:00 до 20:00. Тем, кто все же планирует ехать на машине, рекомендуют заложить дополнительное время на дорогу, заранее продумать маршрут и следить за изменениями дорожной обстановки.

Более удобным временем для поездок на автомобиле называют период после 20:00.

Ранее в Москве также скорректировали организацию движения в районе станции метро "Павелецкая" из-за работ по обновлению трамвайной остановки на Новокузнецкой улице.

Изменения затронули автомобилистов – теперь с этого участка нельзя напрямую выехать на Садовое кольцо, а проезд к Валовой улице организован через 6-й Монетчиковский переулок. При этом подъезд к жилым домам на Новокузнецкой улице сохранили.

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