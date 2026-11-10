Депутат Милонов раскритиковал идею создания реестра посетителей секс-шопов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение создать список посетителей секс-шопов и призвал общественников не заниматься разработкой запретительных инициатив. Об этом он заявил в беседе с "Осторожно Media".

Поводом для комментария стало предложение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина ввести учет посетителей магазинов интимных товаров, а в перспективе и вовсе запретить их работу в России.

Милонов назвал эту задумку глупой, сравнив ее с "сатанинским кием", который вызвал широкий общественный резонанс и многочисленные обсуждения.

Парламентарий отметил, что решение о введении ограничений относится исключительно к полномочиям государства. По его мнению, общественникам не следует вмешиваться в эту сферу и выступать с инициативами, которые могут восприниматься как попытка подменить работу государственных органов.

При этом, подчеркнул депутат, вопрос о запрете секс-шопов в России пока вообще не стоит. Милонов также посоветовал авторам подобных предложений направить энергию на личную жизнь, а не на разработку новых ограничений.

"Пожалуйста, свои влажные фантазии используйте для чего-то другого. Для своей хотя бы личной жизни. Но точно не пытайтесь копировать действия государства. А то люди, не дай бог, подумают, что вы к нам имеете хоть какое-то отношение", – заявил депутат.

Ранее Милонов критиковал инициативы общественников, связанные с ограничением демонстрации обнаженного тела в общественных местах. Он назвал "абсолютной глупостью" предложение штрафовать владельцев магазинов на 50 тысяч рублей за использование анатомически точных неодетых манекенов.

Автор идеи, общественный деятель Вадим Попов, объяснял ее необходимостью защитить детей от преждевременной сексуализации восприятия тела.