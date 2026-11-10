Химик Сысуев предупредил об опасности хранения хлеба в пластиковом пакете

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Хранить хлеб в пластиковом пакете опаснее, чем в бумажном, поскольку он быстрее плесневеет. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Александр Сысуев.

"Пластик практически не пропускает воздух и водяной пар. Когда вы кладете теплый или свежий хлеб в полиэтиленовый пакет, влага, которая испаряется из корки, остается внутри. Создается замкнутая среда с высокой влажностью и температурой, которая идеально подходит для размножения плесневых грибов и бактерий", – рассказал Сысуев.

Эксперт пояснил, что плесень – это микроорганизмы, которым для роста нужны влага, тепло и питательная среда. Хлеб содержит все необходимые для этого компоненты, а пластиковый пакет, в свою очередь, служит парником. При этом споры, присутствующие на поверхности хлеба с момента производства, начинают прорастать значительно быстрее, попадая из воздуха, оборудования, рук и поверхностей после выпечки.

Химик уточнил, что пакет из бумаги пропускает влагу и воздух, благодаря чему конденсат не скапливается внутри, хлеб остается сухим снаружи, а плесень не получает необходимой для быстрого роста влажной среды.

"Кроме того, бумага немного впитывает излишки влаги с поверхности корки, что дополнительно замедляет развитие микроорганизмов. Есть и второй нюанс – это температура. Если вы кладете хлеб в пластиковый пакет еще теплым, процесс плесневения ускоряется многократно", – подчеркнул специалист.

Внутри пакета в это время образуется идеальная среда: тепло, влага и отсутствие вентиляции. По этой причине эксперты рекомендуют давать хлебу полностью остыть до его упаковки. Однако даже остывший хлеб в пластиковом пакете хранится меньше, потому что из-за влаги он дольше останется мягким. Сысуев добавил, что в бумаге хлеб все же зачерствеет раньше.

При покупке хлеба в пластиковом пакете рекомендуется сразу переложить его в бумажный, тканевый мешочек или хлебницу с вентиляцией. В крайнем случае лучше просто не завязывать пакет плотно и оставить место для воздуха.

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