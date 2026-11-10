Экономист Шедько: молоко, хлеб и зелень не нужно покупать с запасом

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Молочные продукты, мягкие сыры, зелень, свежие фрукты, хлеб и выпечку не рекомендуется закупать большими партиями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Юрия Шедько.

Эксперт объяснил, что низкая цена за крупную упаковку еще не гарантирует экономии. Например, три литра молока за 300 рублей вместо одного за 110 рублей позволяют сберечь 30 рублей. Но если один литр из купленного объема пропадет, каждый фактически использованный обойдется уже в 150 рублей.

Та же арифметика работает с хлебом – три буханки за 165 рублей выгоднее покупки трех по отдельности за 65 рублей, однако при употреблении только двух стоимость каждой достигнет 82,5 рубля.

Поэтому перед закупкой стоит оценивать, сколько еды домочадцы действительно потребляют, как долго она хранится и какие условия нужны для сохранения качества. Эти правила актуальны не только для скоропортящихся товаров. Запасы соусов, специй, орехов и масла тоже могут оказаться бесполезными, если такие продукты используют редко.

При этом мясо и рыбу допустимо покупать впрок, если дома есть возможность правильно заморозить их. Однако затраты на хранение необходимо учитывать при расчете итоговой выгоды от скидки.

Шедько посоветовал соотносить объем закупок с ежемесячным расходом продуктов. Например, семье, которая использует два килограмма риса за месяц, достаточно приобрести четыре килограмма на два месяца. Экономист также предупредил, что крупные закупки не должны сокращать средства, необходимые для текущих и непредвиденных расходов.

Ранее Роскачество также обращало внимание на то, что овощи могут терять питательные свойства задолго до появления видимых признаков порчи. Быстрее всего этот процесс происходит у шпината, рукколы, листового салата, брокколи и стручковой фасоли – из-за активных обменных процессов в них снижается концентрация витаминов, особенно витамина С.

Чтобы замедлить этот процесс, зелень рекомендуют хранить при подходящей температуре, не оставлять надолго в тепле и защищать от прямых солнечных лучей. При выборе овощей специалисты советуют учитывать не только их внешний вид, но и время, прошедшее после сбора урожая.

