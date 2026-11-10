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10 ноября, 11:13

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"Ветбиохим" получил 177 обращений после гибели животных, привитых "Мультиканом-8"

Производитель "Мультикана-8" назвал число животных, умерших из-за прививки

Фото: 123RF.com/anammcsa

Компания "Ветбиохим", производитель вакцины "Мультикан-8", получила 177 обращений от владельцев животных, погибших после прививки. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На данный момент необходимый пакет документов собран по 128 обращениям, остальные заявки еще оформляются или требуют уточнения информации. Финансовую компенсацию уже получили 104 владельца.

Еще по шести случаям компания решила отказать в выплатах – речь шла о применении других серий препарата, а связь между вакцинацией и гибелью животных установить не удалось. Каждое обращение рассматривали отдельно с учетом представленных сведений.

Для получения выплаты владельцам необходимо предоставить минимальный набор документов. В частности, факт вакцинации можно подтвердить фотографией соответствующей отметки в ветеринарном паспорте питомца.

Компенсации выплачивают без обращения в суд. Они включают возмещение затрат на прививку, лечение и госпитализацию животного, компенсацию его стоимости, а также морального вреда. В компании отметили, что при расчете выплат учитывают не только финансовые потери владельцев, но и тяжесть пережитой утраты. По этой причине суммы за моральный вред устанавливают выше тех, которые обычно присуждаются судами в аналогичных ситуациях.

В "Ветбиохиме" заявили, что соболезнуют семьям, потерявшим питомцев, и понимают, что денежная помощь не может восполнить такую утрату. Поэтому компания решила оказывать пострадавшим владельцам не только финансовую, но и консультационную поддержку.

Первые сообщения о возможных осложнениях после применения "Мультикана-8" появились в Ярославской области, где владельцы собак рассказывали о повышении температуры, рвоте и судорогах у питомцев после прививок.

На фоне сообщений о гибели животных "Ветбиохим" приостановил продажу отдельных партий вакцин "Мультикан-8" (серии № 20 и 21) и "Мультикан-6" (серии № 11 и 12), инициировав отзыв 18 августа.

Позднее в Москве возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного паспорта качества на одну из серий "Мультикана-8". Расследование ведется по части 5 статьи 327 УК РФ. Производитель заявил, что сотрудничает со следствием и передает необходимые документы.

Кроме того, Россельхознадзор сообщил о контроле за устранением нарушений на предприятии – "Ветбиохим" проводит модернизацию производства, меняет технологические процессы и усиливает проверку сырья, а завершить программу корректирующих мероприятий планирует до конца 2026 года.

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