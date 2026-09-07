Куклачев рассказал о вакцинации кошек театра препаратом "Мультифел"

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Отечественной вакциной "Мультифел" кошки из Театра Куклачева были привиты в 2025 году. Об этом ТАСС рассказал заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

По его словам, после вакцинации у животных не было никаких побочных эффектов. Однако в текущем году кошкам поставят прививки препаратом "Биофел" чешского производства, а собакам – российским "Астерионом".

Куклачев подчеркнул, что выбор вакцины не связан с обсуждением "Мультифела" в Сети. Он пояснил, что, так как театр является государственным, препараты приобретаются в рамках госзакупок.

Также артист рассказал, что за время работы с животными он не сталкивался с серьезными случаями, связанными с применением вакцин, о которых сейчас рассказывают в Сети.

"Если бы было, мне нет смысла что-то замалчивать, я бы сразу сказал, потому что у меня нет преференций к тому или иному препарату. Для меня важно прежде всего здоровье животных. Не нужно паниковать, но и расслабляться не стоит", – добавил Куклачев.

Он добавил, что животным в театре проводят вакцинацию в течение 2–3 дней. Это позволяет животным одновременно получить антитела.

Ранее россияне пожаловались на тяжелые осложнения у кошек после вакцинации "Мультифелом". Хозяева заявляли, что животные отказываются от еды, у них начинается рвота и поднимается температура, а некоторые даже погибают.

В свою очередь, Россельхознадзор сообщил, что ведомству не поступало жалоб на гибель животных после применения "Мультифела". А юрист и руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина посоветовала хозяевам пострадавших подавать официальные жалобы производителю вакцины и в Россельхознадзор через форму на официальном сайте.