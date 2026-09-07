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07 сентября, 14:09

Происшествия

Суд в Клину конфисковал у женщины автомобиль за повторную пьяную езду

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Клинский городской суд вынес приговор 43-летней местной жительнице, которая повторно села за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

В суде установили, что в июне женщина, ранее привлеченная к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, снова села за руль машины, находясь в состоянии опьянения. Ее остановили сотрудники ГИБДД на территории городского округа Клин между Давыдково и Рубчихой.

Как рассказали в надзорном ведомстве, осужденная отказалась выполнить законное требование инспекторов о прохождении медицинского освидетельствования.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил женщине наказание в виде 260 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Кроме того, автомобиль Hyundai Solaris, принадлежавший женщине, конфискован в доход государства.

Ранее стало известно, что бывшему футболисту "Челси" и "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу грозит до двух лет тюрьмы из-за ДТП в нетрезвом виде. Выяснилось, что 30 мая игрок был задержан полицией по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения.

Инцидент произошел на трассе в Хэмпшире. Футболист врезался в заградительный барьер. Спортсмен отказался пройти медосвидетельствование. В настоящее время в отношении него выдвинуты обвинения в опасном вождении, хранении веселящего газа и отказе от сдачи анализа.

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