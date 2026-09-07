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07 сентября, 14:13

Политика

Белый дом опубликовал ролик с Трампом в образе супергероя под песню Канье Уэста

Фото: x.com/WhiteHouse

Белый дом опубликовал в официальном аккаунте администрации в соцсети Х сгенерированный ИИ ролик, в котором президент США Дональд Трамп предстает в образе супергероя. Видео сопровождается песней Канье Уэста.

В ролике американский лидер при помощи света создает стену от вторжения мигрантов на границе США, возводит новые фабрики и производства, а также создает новые военные корабли и самолеты.

Пост подписан цитатой из комиксов о Зеленом Фонаре: "В ярчайший день, в чернейшую ночь никакое зло не ускользнет от моего взора". При этом, согласно сюжету, свет кольца супергероя материализует силу воли владельца и превращает его мысли в твердую энергию.

Ранее японские фанаты аниме в петиции предложили запретить Трампу использовать образ Наруто. По их словам, петиция не направлена против личного самовыражения или фанатского творчества. Однако они обеспокоены тем, что образы из произведений могут использоваться в политическом и военном контексте.

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