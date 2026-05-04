Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 21:35

Политика

Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе Мандалорца

Фото: whitehouse.gov

Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца из одноименного сериала. Публикация приурочена к 4 мая – неофициальному дню киносаги "Звездные войны".

Фанаты празднуют эту дату, поскольку она созвучна со знаменитой цитатой из фильма: "May the force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила". – Прим. ред.) и "May the 4th (fourth)" (4 мая. – Прим. ред.).

На изображении Трамп представлен в костюме Мандалорца со снятым шлемом в одной руке и флагом США в другой. За его спиной – размытый диск солнца, на поясе – сумка с Грогу, персонажем, известным как "Малыш Йода". Подпись к картинке гласит: "В галактике, где требуется сила, Америка стоит наготове. Таков путь".

В 2025 году Трамп также отмечал этот день: он был изображен в одежде джедая на фоне американских флагов и белоголовых орланов, с красным световым мечом, который в фильме традиционно принадлежит ситхам – сторонникам Темной стороны Силы.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка в честь дня "Звездных войн" пообещала новобранцам световые мечи. Ведомство опубликовало видео с мужчиной в образе рыцаря-джедая. После нескольких секунд на кадрах меняется фон, а мужчина переодевается в форму полицейского и держит в руках меч.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика