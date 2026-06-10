Сергей Собянин: завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершена реставрация ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Он напомнил, что комплексная реабилитация парка Покровское-Стрешнево, Всехсвятской рощи и Щукинского парка была проведена еще в 2022 году. Таким образом, жители северо-запада столицы получили зеленое пространство для отдыха. Теперь они смогут посетить и саму усадьбу.

По словам мэра, усадьбе вернули ее исторический облик и готовят ее к современному использованию. Там откроют культурный центр, в котором будут концертный и выставочный залы, лекторий, библиотека, зимний сад, ресторан и оранжерея.

Специалисты обновили фасад главного дома, вернули лепнину, привели в порядок балконы, кровлю, лестницу и воссоздали внутренние интерьеры. Кроме того, отреставрированы парадная лестница, камины, паркет, люстры и стены в Голубой гостиной.

В оранжерее проведен ремонт фасада, кровли, купола, подиума с колоннадой, перекрытий и свода, добавил Собянин. Помимо этого, восстановлена и окрашена скульптура "Гермес с младенцем Дионисом", а также обелиск у входа. Приведена в порядок ограда с парадным въездом и башнями. Отреставрированы кровля, ворота, кирпичная кладка.

Сад у усадьбы восстанавливали, ориентируясь на старые фото и чертежи. У аллей появились торшеры. Кроме того, в зданиях теперь есть современные инженерные коммуникации.

Ранее в столице завершились работы по реставрации здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Станция Ховрино". Обновлены его кровля и кирпичная кладка. Также специалисты обновили декор, карнизы, подоконники, плитку и другие элементы.