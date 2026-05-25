Завершена реставрация исторического здания на станции Ховрино

В Москве завершили комплексную реставрацию здания, которое входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Станция Ховрино". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Здание расположено по адресу улица Путейская, дом 21. Раньше оно предназначалось для технического персонала Николаевской железной дороги, а теперь там находятся офисы.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, архитектор Александр Померанцев создал особый комплекс единых по стилю зданий специально для Николаевской железной дороги. Они интересны своим декором из кирпича без штукатурки.

Емельянов добавил, что на данный момент все реставрационные работы в доме завершены. Обновлены его кровля и кирпичная кладка. Также специалисты уделили внимание декору, карнизам, подоконникам, плитке и другим элементам.

Реставраторы расчистили кирпичную кладку и произвели ее вычинку. На обработанную поверхность нанесли биоцидный состав и загрунтовали ее. После этого фасад был окрашен. Также там воссозданы двери и установлены инженерные системы. Ход работ контролировал столичный департамент культурного наследия.

Станция Ховрино находится в Западном Дегунине. Сначала этой местностью владел Григорий Ховра, который являлся сыном сурожского купца Стефана Ховрина, перебравшегося в Москву на рубеже XIV–XV веков.

В 1852 году там появилась линия Николаевской железной дороги. В 1860-м владельцем Ховрино стал промышленник Евграф Молчанов. Он построил дачи специально для сдачи внаем и открыл пассажирскую платформу Ховрино. В это место приезжали разные знаменитые люди, такие как Алексей Толстой, Петр Чайковский, Валерий Брюсов и Владимир Гиляровский.

Через время пассажирскую платформу сделали сортировочной станцией, открытие которой прошло 15 июля 1910 года. Тогда там и появились станционные строения и дома в стиле модерн по проекту Александра Померанцева.

Жилой дом с двумя квартирами и помещениями для работников построили по типовому проекту. Он привлекает внимание своим практически симметричным фасадом и полукруглым аттиком на центральном ризалите, что напоминает о барокко.

У зданий была своя канализация, а для отопления использовались голландские печи с белыми изразцами. Изначально крыша была с керамической черепицей, а в советское время там появились металлические листы.

