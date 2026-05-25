Эксперты рассказали об обеспечении безопасности системы газоснабжения Москвы

За безопасностью системы газоснабжения столицы следит Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз". Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты центра регулярно проверяют материалы, которые применяются при строительстве и обновлении объектов газовой инфраструктуры. Только в этом году они уже исследовали 1,7 тысячи сетей.

По словам директора МГЦ АО "Мосгаз" Алексея Барсукова, все реализуемые компанией проекты учитывают планы развития мегаполиса. Исследования важны для строительства новейшей энергетической инфраструктуры. Контроль качества необходим для безопасной жизни горожан.

Благодаря современному оборудованию сотрудники центра изучают прочность материалов, пластичность, морозостойкость, устойчивость к агрессивным условиям и ряд других параметров. Среди методов контроля – магнитный, оптический и капиллярный. С начала этого года ими было проведено свыше 300 исследований и подготовлено более 1,4 тысячи протоколов контрольных сварных соединений.

Центру уже более 16 лет. Его специалисты проводят не только быстрые тесты, но и долгосрочные исследования, которые оценивают качество компонентов разных систем. Учреждение также разрабатывает технические стандарты и требования, рекомендации для организаций.

Лаборатория работает совместно с федеральными, региональными организациями и бизнесом. Она также оценивает качество материалов для компаний в разных сферах. Кроме того, в учреждении проходят практику студенты профильных вузов, а сам центр часто представляет свои достижения на конференциях и форумах.

Тем временем на востоке Москвы строится крупный ГРП "Косино с/х Моссовета". Его пропускная способность – 200 тысяч кубометров в час. За счет этого распределительные сети будут работать устойчиво и бесперебойно даже при сильных нагрузках.

