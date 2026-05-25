Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 15:07

Город

Эксперты рассказали об обеспечении безопасности системы газоснабжения Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

За безопасностью системы газоснабжения столицы следит Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз". Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты центра регулярно проверяют материалы, которые применяются при строительстве и обновлении объектов газовой инфраструктуры. Только в этом году они уже исследовали 1,7 тысячи сетей.

По словам директора МГЦ АО "Мосгаз" Алексея Барсукова, все реализуемые компанией проекты учитывают планы развития мегаполиса. Исследования важны для строительства новейшей энергетической инфраструктуры. Контроль качества необходим для безопасной жизни горожан.

Благодаря современному оборудованию сотрудники центра изучают прочность материалов, пластичность, морозостойкость, устойчивость к агрессивным условиям и ряд других параметров. Среди методов контроля – магнитный, оптический и капиллярный. С начала этого года ими было проведено свыше 300 исследований и подготовлено более 1,4 тысячи протоколов контрольных сварных соединений.

Центру уже более 16 лет. Его специалисты проводят не только быстрые тесты, но и долгосрочные исследования, которые оценивают качество компонентов разных систем. Учреждение также разрабатывает технические стандарты и требования, рекомендации для организаций.

Лаборатория работает совместно с федеральными, региональными организациями и бизнесом. Она также оценивает качество материалов для компаний в разных сферах. Кроме того, в учреждении проходят практику студенты профильных вузов, а сам центр часто представляет свои достижения на конференциях и форумах.

Тем временем на востоке Москвы строится крупный ГРП "Косино с/х Моссовета". Его пропускная способность – 200 тысяч кубометров в час. За счет этого распределительные сети будут работать устойчиво и бесперебойно даже при сильных нагрузках.

"Новости дня": в доме на улице Спиридоновке в Москве заменили газовое оборудование

Читайте также


городЖКХ

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика