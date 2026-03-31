Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 08:25

Город

Газопровод на западе Москвы построен более чем на 50%

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Готовность газопровода высокого давления на западе Москвы составляет уже более 50%, передал портал мэра и правительства столицы.

Строится он вдоль Минской улицы. Его протяженность составит порядка 3,6 километра. Работы стартовали в первом квартале 2025 года, а завершить их должны в конце 2026-го. Открытую прокладку специалисты АО "Мосгаз" сочетают с бестраншейными технологиями.

В ходе открытой прокладки сначала разрабатываются траншеи и укладываются стальные трубопроводы, после чего соединения свариваются специальным оборудованием. Этот метод позволяет внимательно проконтролировать качество на всех этапах строительства.

Метод микротоннелирования применяют в местах с уже существующими инженерными коммуникациями и на пересечении с дорогами. Подземный тоннель на таких участках формируют без вскрытия поверхности. Всего проект предусматривает 12 закрытых переходов, выполненных таким способом.

В ходе строительства будут установлены три запорных устройства с электроприводами, которые получат систему дистанционного управления. Это обеспечит возможность оперативного контроля и управления.

Проект поможет развить столичную энергетическую инфраструктуру, которая наращивает объемы потребления ресурсов со строительством новых домов. Новейшие объекты газоснабжения надолго обеспечат город энергетической стабильностью.

Тем временем в районе Царицыно прокладка нового газопровода высокого давления завершена на 90%. Работы проводят на Кавказском бульваре. На газопроводе установят два запорных устройства, управление которыми будет осуществляться дистанционно. Это позволит в случае нештатной ситуации быстро перекрыть подачу газа.

городстроительствоЖКХ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика