Новости

Новости

16 марта, 09:06

Город

Работы по прокладке газопровода высокого давления на юге Москвы выполнены на 90%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Прокладка нового газопровода высокого давления завершается в столичном районе Царицыно. Работы ведутся с октября 2025 года на Кавказском бульваре, в данный момент они выполнены более чем на 90%. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Специалисты используют комбинированный метод, чередуя открытый и закрытый способы. При бестраншейном методе используется технология шнекового бурения, которая предполагает прокладку газопровода с помощью шнековой буровой установки. Это оборудование позволяет создавать подземный канал, выталкивая грунт наружу, после чего в образовавшееся отверстие вводится труба.

Бестраншейный метод эффективен на коротких участках с плотным грунтом. Он не требует раскопки траншеи по всей длине трассы, в отличие от традиционного способа.

На новом газопроводе установят два современных запорных устройства российского производства. Управление ими осуществляется дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Это позволяет в случае нештатной ситуации оперативно перекрыть подачу газа.

Мастера контролируют качество сварных соединений с помощью визуально-измерительных и радиографических методов. Такой подход позволяет соблюдать высокие стандарты качества и безопасности.

Ранее завершилась реконструкция газопровода низкого давления на участке между Измайловским шоссе и Вольной улицей. Специалисты заменили изношенные элементы и обеспечили высокое качество на всех этапах. В частности, они поменяли старый стальной трубопровод на современный полиэтиленовый, который обладает высокой устойчивостью к коррозии.

Собянин рассказал о завершении модернизации подводных газопроводов Москвы

