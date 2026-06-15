15 июня, 17:34Общество
Рособрнадзор объявил предостережения нескольким столичным вузам
Фото: пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Рособрнадзор вынес предостережения нескольким вузам в Москве. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.
В частности, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, а также Российский университет адвокатуры и нотариата имени Г. Б. Мирзоева, которые находятся в столице.
Аналогичные предостережения направили Федеральному научно-исследовательскому социологическому центру РАН, Федеральному институту цифровой трансформации в сфере образования и Всероссийскому НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова. В общей сложности их получили 19 вузов.
Остальные предупреждения коснулись:
- Удмуртского государственного аграрного университета;
- Ессентукского института управления, бизнеса и права;
- Южно-Уральского государственного медицинского университета;
- Омского аграрного научного центра;
- Северо-Кавказского государственного института искусств;
- Российского университета кооперации;
- Сибирского федерального научного центра Агробиотехнологий РАН;
- Курского федерального аграрного научного центра;
- Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН;
- Астраханской государственной консерватории;
- Казанского института финансов, экономики и информатики;
- Адыгейского государственного университета;
- Дальневосточного государственного медицинского университета.
Рособрнадзор призвал учреждения принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Ранее ведомство вынесло предостережения 4 российским вузам. Предупреждения получили Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев до этого призывал лишать лицензии вузы, работающие только ради сбора денег. По словам политика, в стране существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".