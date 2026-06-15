Рособрнадзор объявил предостережения нескольким столичным вузам

Фото: пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Рособрнадзор вынес предостережения нескольким вузам в Москве. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

В частности, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, а также Российский университет адвокатуры и нотариата имени Г. Б. Мирзоева, которые находятся в столице.

Аналогичные предостережения направили Федеральному научно-исследовательскому социологическому центру РАН, Федеральному институту цифровой трансформации в сфере образования и Всероссийскому НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова. В общей сложности их получили 19 вузов.

Остальные предупреждения коснулись:



Удмуртского государственного аграрного университета;

Ессентукского института управления, бизнеса и права;

Южно-Уральского государственного медицинского университета;

Омского аграрного научного центра;

Северо-Кавказского государственного института искусств;

Российского университета кооперации;

Сибирского федерального научного центра Агробиотехнологий РАН;

Курского федерального аграрного научного центра;

Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН;

Астраханской государственной консерватории;

Казанского института финансов, экономики и информатики;

Адыгейского государственного университета;

Дальневосточного государственного медицинского университета.

Рособрнадзор призвал учреждения принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Ранее ведомство вынесло предостережения 4 российским вузам. Предупреждения получили Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев до этого призывал лишать лицензии вузы, работающие только ради сбора денег. По словам политика, в стране существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".

