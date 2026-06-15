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15 июня, 17:34

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения нескольким столичным вузам

Фото: пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Рособрнадзор вынес предостережения нескольким вузам в Москве. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

В частности, предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, а также Российский университет адвокатуры и нотариата имени Г. Б. Мирзоева, которые находятся в столице.

Аналогичные предостережения направили Федеральному научно-исследовательскому социологическому центру РАН, Федеральному институту цифровой трансформации в сфере образования и Всероссийскому НИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова. В общей сложности их получили 19 вузов.

Остальные предупреждения коснулись:

  • Удмуртского государственного аграрного университета;
  • Ессентукского института управления, бизнеса и права;
  • Южно-Уральского государственного медицинского университета;
  • Омского аграрного научного центра;
  • Северо-Кавказского государственного института искусств;
  • Российского университета кооперации;
  • Сибирского федерального научного центра Агробиотехнологий РАН;
  • Курского федерального аграрного научного центра;
  • Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН;
  • Астраханской государственной консерватории;
  • Казанского института финансов, экономики и информатики;
  • Адыгейского государственного университета;
  • Дальневосточного государственного медицинского университета.

Рособрнадзор призвал учреждения принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Ранее ведомство вынесло предостережения 4 российским вузам. Предупреждения получили Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев до этого призывал лишать лицензии вузы, работающие только ради сбора денег. По словам политика, в стране существует "проблема плохих университетов, никудышных вузов".

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