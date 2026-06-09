09 июня, 14:21Общество
Рособрнадзор вынес предостережения четырем вузам
Фото: depositphotos/kasto
Рособрнадзор вынес предостережения четырем российским вузам. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере MAX.
Предупреждения, в частности, получили Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, Московский гуманитарно-экономический университет и Челябинский государственный университет.
Обращения ведомства касаются недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования. Учреждения призвали принять необходимые меры.
Ранее аналогичные предостережения были объявлены Московской международной академии, Московскому государственному лингвистическому университету и Российскому университету медицины. До этого предупреждения получили Южный федеральный университет и Московский физико-технический институт.
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