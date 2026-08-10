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01:55

Общество

В России с 1 сентября изменятся правила приема на работу матерей с детьми

Фото: depositphotos/tonodiaz

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, воспитывающим детей до трех лет. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Нововведение коснется не только матерей, но и других лиц, которые воспитывают детей указанного возраста без матери. Эксперт напомнил, что до 31 августа действует прежняя норма, согласно которой подобный запрет распространяется лишь на женщин с детьми до полутора лет.

В связи с грядущими изменениями Машаров рекомендовал работодателям уже сейчас готовиться к новым правилам: пересмотреть типовые трудовые договоры и локальные акты на предмет условий об испытательном сроке, а также запрашивать информацию о наличии детей при трудоустройстве матерей.

Он особо подчеркнул, что, если работодатель, несмотря на законодательный запрет, включит пункт об испытании, то такое условие договора будет признано недействительным. Более того, увольнение сотрудника, подпавшего под эту категорию, по причине непрохождения испытательного срока будет считаться незаконным.

По мнению члена Общественной палаты, такая мера направлена на то, чтобы снизить уровень стресса у женщин при выходе на работу после длительного отпуска по уходу за ребенком и обеспечить им стабильные условия труда.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать неработающим матерям "родительскую зарплату". Поводом для такой инициативы стал опыт Кировской области, где приняли закон о выплатах неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, присматривающим за детьми до трех лет.

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