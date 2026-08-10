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Происшествия

Жителей двух деревень во Франции эвакуировали из-за крупного пожара

Фото: depositphotos/rafapress

В департаменте Лозер на юге Франции бушует крупный природный пожар, охвативший территорию около 153 гектаров. По данным радиостанции RTL, ссылающейся на AFP, стихия вынудила власти провести экстренную эвакуацию жителей двух близлежащих деревень.

Возгорание было зафиксировано примерно в 140 километрах от Монпелье. По предварительной версии, причиной масштабного бедствия могло стать загоревшееся на муниципальной трассе транспортное средство.

Локализовать пламя спасателям пока не удается. Ситуацию осложняют ландшафт и погодные условия. Командир пожарно-спасательной службы региона пояснил, что стремительному распространению огня способствуют густая лесистая местность и аномально засушливая погода.

Ранее СМИ сообщали, что площадь пожаров во Франции достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия. К середине июля в стране было зафиксировано 306 очагов возгорания. Предыдущий антирекорд был установлен в 2022 году, когда было выявлено 290 очагов.

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