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02:57

Регионы

Камчатка на четыре дня останется без интернета

Фото: depositphotos/wirestock

На Камчатке в ночь на среду, 12 августа, начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, из-за чего весь регион временно останется без интернета. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Примерно в полночь полуостров переведут на спутниковый ресурс, и доступ в Сеть будет ограничен. Мобильная связь при этом сохранится – голосовые вызовы останутся доступны. Мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы работать не будут.

Работы, которые продлятся около четырех суток, проводит "Ростелеком" для укрепления кабеля на мысе Левашова. Там из-за сильного подмыва берега магистраль оказалась под угрозой разрушения.

Ранее, 6 августа, пользователи пожаловались на сбой в работе российского сегмента интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, россияне сообщали о трудностях в работе банков, различных сервисов и сайтов. Однако вскоре "Ростелеком" восстановил работу сети.

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