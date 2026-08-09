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09 августа, 22:20

Происшествия

Число погибших после ночной атаки ВСУ в Белгороде увеличилось до шести

Фото: МАХ/"Александр Шуваев"

Тело еще одного мужчины найдено при разборе конструкций в многоквартирном доме в Белгороде после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Таким образом, число погибших увеличилось до 6, сообщил оперштаб региона в мессенджере MAX.

"При разборе конструкций многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в публикации.

Кроме того, за помощью врачей обратились еще двое мужчин, которые получили ранения при атаке. Они лечатся амбулаторно.

Украинские военные атаковали Белгород ночью 9 августа. В результате погибли 6 человек, еще 27 пострадали. Состояние 12 из них оценивалось как средней степени тяжести, они находятся в больницах. Еще 15 мирных жителей продолжают лечение амбулаторно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В городе уже начался ремонт поврежденных после ударов домов.

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