Фельдшер и водитель скорой ранены при атаке БПЛА в Херсонской области

Фото: MAX/"Владимир Сальдо"

Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль. Об этом на своей странице в соцсети MAX сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел в Новой Маячке. Раненые направлялись к мужчине с инфарктом, но не доехали до него из-за удара БПЛА. В результате пациент скончался.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали маршрутку на пути из Токмака в Мелитополь в Запорожье. Пострадали шесть пассажиров.

В момент удара маршрутка находилась возле остановочного павильона. Рядом не было никаких военных объектов.

