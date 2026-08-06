Шесть человек пострадали при ударе БПЛА по маршрутке в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шесть человек пострадали при ударе украинского беспилотника по маршрутке, которая следовала из Токмака в Мелитополь в Запорожье. Об этом ТАСС сообщил глава Токмакского муниципального округа Запорожской области Александр Калмыков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали транспортное средство, когда оно находилось у остановочного павильона. При этом рядом не было никаких военных объектов, а в маршрутке находились мирные жители.

Калмыков добавил, что среди пострадавших две женщины и четыре мужчины. У них травмы различной степени тяжести.

Ранее в результате удара дрона в Ярославской области пострадали четыре человека. Двух женщин и одного мужчину госпитализировали, еще один осмотрен на месте. Всего над регионом было уничтожено 93 беспилотника.

Упавшие фрагменты привели к возгоранию трех частных домов, выбитым окнам в нескольких многоквартирных домах и повреждению автомобилей.

