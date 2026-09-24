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24 сентября, 17:26

Общество

В Минстрое объяснили, что индексация платы за ЖКУ снизит риски аварий в ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) поможет снизить риск аварий в сфере ЖКХ. Об этом заявили в Минстрое.

Правительство утвердило на 2026 год две индексации платы за ЖКУ: с 1 января и с 1 октября. В зависимости от региона рост тарифов составит от 8 до 22%. В ведомстве пояснили, что индексация – плановая процедура. Она обеспечивает баланс между обновлением коммунальной инфраструктуры и защитой интересов граждан.

Износ сетей достигает 41%, поэтому системное обновление, капремонт и реконструкция направлены на снижение рисков аварийных ситуаций, повышение надежности и долговечности оборудования.

Индексация затрагивает регулируемую часть платежного документа: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Плату за управление многоквартирным домом рекомендуется индексировать по уровню инфляции.

Государство следит за недопущением превышения предельного индекса изменения платы. Совместно с ФАС России ведется мониторинг цен и тарифов, проверка их обоснованности и отмена при несоответствии законодательству. Госжилинспекция проверяет правильность расчета платы в квитанциях.

Ранее в Общественной палате призывали пересмотреть нормы начала отопительного сезона. Тепло в квартиры нужно подавать уже при среднесуточной температуре 10–11 градусов, а не 8 градусов, как установлено сейчас. По мнению общественников, даже при 10–11 градусах в жилых помещениях, дошкольных учреждениях и школах становится некомфортно.

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