Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином отличными

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме прошли отлично. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

Главы двух государств проследовали на Южную лужайку Белого дома, побеседовали рядом с вертолетом президента VH-92A Patriot, а затем вернулись в здание.

Беседуя с представителями СМИ, американский лидер также отметил, что Си Цзиньпин "проявил большой интерес к граниту".

"Ему нравится гранит. Он – эксперт по камню. И он обожает качественный гранит. Большое спасибо", – сказал президент США.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября по пекинскому времени (23-го числа по времени в Вашингтоне). У трапа самолета его встретил Трамп со своей супругой Меланией. Глава Белого дома высоко оценил внешний вид Си Цзиньпина, а также заявил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.

Визит председателя КНР продлится до 25 сентября. Ожидается, что на переговорах стороны обсудят вопросы двусторонних отношений, глобального мира и развития.

