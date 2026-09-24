Рейсовый автобус сбил лося на трассе в Ленинградской области

Фото: MAX/"Правопорядок и безопасность ЛО"

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Олонец, сбил лося. Об этом сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Информация о ДТП поступила экстренным службам вечером 24 сентября. Автобус столкнулся с животным на трассе между селом Паша и деревней Доможирово.

В момент происшествия в салоне автобуса находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал. На месте аварии работают экстренные службы, в том числе личный состав 122-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее водитель грузового автомобиля Sitrak наехал на лося на 108-м километре МКАД. В результате ДТП животное погибло на месте, водитель грузовика не пострадал. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животного.

