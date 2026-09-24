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24 сентября, 21:58

Спорт

Российский боксер Карманов завоевал золото чемпионата Европы в Софии

Фото: телеграм-канал "Федерация Бокса России"

Российский боксер Дмитрий Карманов завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Софии.

В финале россиянин победил француза Жуниора Тада. Он соревновался в весовой категории до 85 килограммов.

Первую золотую награду сборной России на турнире принесла Юлия Чумгалакова. В финале весовой категории до 48 килограммов она одолела украинку Анну Охоту.

Серебряные медали в копилку российской команды добавили Анастасия Демурчян (до 80 килограммов), Ксения Олифиренко (свыше 80 килограммов) и Баир Батлаев (до 50 килограммов). Также у сборной России три бронзовые награды.

Чемпионат Европы завершится 25 сентября. Турнир проходит под эгидой организации World Boxing, которая ранее объявила о допуске российских спортсменов без ограничений. Боксеры вновь могут участвовать в чемпионатах с флагом и гимном страны.

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