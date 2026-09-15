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15 сентября, 11:28

Спорт

World Taekwondo сняла ограничения на проведение турниров в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) отменила ограничения на проведение международных турниров на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза тхэквондо РФ.

Решение принято на внеочередном заседании World Taekwondo в Чунчхоне.

В конце января федерация допустила российских и белорусских юниоров и взрослых спортсменов до международных соревнований с национальной символикой. Теперь сняты и ограничения на проведение самих турниров в России.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), а также рекомендовал отменить все ограничения против россиян на участие в международных соревнованиях.

После этого на официальном сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел, посвященный России. На странице есть адрес ОКР, ссылка на официальный сайт организации, а также имена руководства – главы президента ОКР Михаила Дегтярева и генсекретаря Виктора Березова.

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