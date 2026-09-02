Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских всадников

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Совет Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Федерации конного спорта России.

Также сообщается о снятии запрета на проведение в России турниров под эгидой FEI. Обновленный регламент начнет действовать с 5 октября.

Российские атлеты смогут выступать на международных турнирах только после выполнения всех минимальных квалификационных требований FEI. Никаких исключений из этих правил для них не предусмотрено.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда приняла решение допустить российских спортсменов в нейтральном статусе на сезон-2026/27. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал это решение первым шагом к полноценному возвращению и выразил надежду на успешные выступления атлетов/