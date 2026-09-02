Эксперт Соломатина: употребление кокоса снизит риск образования атеросклеротических бляшек

02 сентября, 13:45Общество
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Кокос в рационе поможет поддержать здоровье сердца и укрепить иммунную систему. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
2 сентября отмечается Всемирный день кокоса. Эксперт отметила, что продукт является достаточно полезным.
Кроме того, кокос содержит много клетчатки, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы и помогает поддержать микробиом. Последний же вырабатывает полезные компоненты, защищающие от развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляющие иммунную систему, подчеркнула врач.
"Но, несмотря на всю пользу, употреблять кокос нужно в ограниченном количестве, потому что это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 354 килокалорий. Поэтому в день достаточно съедать около 30–50 граммов мякоти", – отметила диетолог.
При этом пациентам, страдающим заболеваниями печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, стоит вовсе отказаться от продукта, потому что из-за избытка жиров он сложно усваивается. Помимо этого, на кокос иногда бывает аллергия, предупредила Соломатина.
Говоря о кокосовом масле, его хорошо использовать для приготовления блюд. Оно не подвержено быстрому окислению, поэтому выдерживает высокую температуру, не вызывая образования канцерогенов, пояснила врач.
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