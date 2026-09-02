Эксперт Соломатина: употребление кокоса снизит риск образования атеросклеротических бляшек

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Кокос в рационе поможет поддержать здоровье сердца и укрепить иммунную систему. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

2 сентября отмечается Всемирный день кокоса. Эксперт отметила, что продукт является достаточно полезным.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В нем много насыщенных жирных кислот, особенно лауриновой, которая способствует повышению "хорошего" холестерина и понижению "плохого". К тому же он богат антиоксидантами, например витаминами Е и А. Они предотвращают окислительный стресс, улучшают состояние сосудов и снижают риск образования атеросклеротических бляшек.

Кроме того, кокос содержит много клетчатки, которая благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы и помогает поддержать микробиом. Последний же вырабатывает полезные компоненты, защищающие от развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляющие иммунную систему, подчеркнула врач.

"Но, несмотря на всю пользу, употреблять кокос нужно в ограниченном количестве, потому что это очень калорийный продукт: в 100 граммах примерно 354 килокалорий. Поэтому в день достаточно съедать около 30–50 граммов мякоти", – отметила диетолог.

При этом пациентам, страдающим заболеваниями печени, поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта, стоит вовсе отказаться от продукта, потому что из-за избытка жиров он сложно усваивается. Помимо этого, на кокос иногда бывает аллергия, предупредила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Употреблять в пищу лучше всего свежие плоды. Также можно покупать кокосовую стружку и добавлять ее в йогурты, смузи, салаты, каши. Что касается батончиков, то они чаще всего перенасыщены сахаром, содержат ароматизаторы и красители, поэтому здесь стоит быть осторожнее.

Говоря о кокосовом масле, его хорошо использовать для приготовления блюд. Оно не подвержено быстрому окислению, поэтому выдерживает высокую температуру, не вызывая образования канцерогенов, пояснила врач.

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