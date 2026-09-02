ТАСС: Третьяковскую галерею оштрафовали за невыполнение предписания по ремонту фасада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственная Третьяковская галерея должна выплатить 100 тысяч рублей за невыполнение предписания об устранении нарушений при содержании исторического фасада здания. О соответствующем решении Замоскворецкого суда Москвы сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" было привлечено к административной ответственности по части 18 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) за охраной объектов культурного наследия", – сказали в пресс-службе.

По данным суда, представители органов государственного надзора неоднократно направляли галерее предписания об устранении выявленных нарушений, однако в установленный срок они выполнены не были.

Как уточняет РИА Новости, в июне 2025 года департамент культурного наследия Москвы после обследования памятника архитектуры начала XVIII века "Два жилых дома" в Лаврушинском переулке потребовал привести в порядок его фасады. Изначально на это отвели время до 15 сентября 2025 года, однако затем срок продлили до 30 мая 2026 года. Но к 6 июля проектная документация на работы в Мосгорнаследие так и не поступила, ходатайств о продлении сроков также не было. Вследствие этого был составлен протокол об административном правонарушении.

Штраф необходимо уплатить до 31 октября. Решение суда не было обжаловано.

В этом году исполнилось 170 лет со дня основания Третьяковки. История музея началась с приобретения московским купцом Павлом Третьяковым картины "Стычка с финляндскими контрабандистами" у художника Василия Худякова. Сейчас коллекция музея составляет более 200 тысяч произведений искусства, она продолжает пополняться.

