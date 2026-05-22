Собянин поздравил коллектив Третьяковки с 170-летием со дня основания музея

Государственная Третьяковская галерея отмечает 170 лет со дня основания. С праздником коллектив поздравил Сергей Собянин. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин напомнил, что история музея началась с покупки картины "Стычка с финляндскими контрабандистами". Московский купец Павел Третьяков приобрел ее у художника Василия Худякова. Так в России появился первый общедоступный музей.

С тех пор Третьяковка пережила многое, но сохранила задумку основателя – осталась хранилищем лучшего, что создано русскими художниками.