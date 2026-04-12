Сергей Собянин рассказал о космических проектах, реализуемых в Москве

Сергей Собянин рассказал в личном блоге о космических проектах, реализуемых в Москве.

По словам мэра, в Москве функционирует свыше 40 ключевых предприятий, конструкторских бюро и научных институтов, которые связаны с космической отраслью. При этом каждая десятая компания является частной.

Собянин рассказал, что в прошлом году выпуск космических и летательных аппаратов или оборудования увеличился на 10,9% по сравнению с 2024-м. Всего в данной отрасли работают около 30 тысяч инженеров, разработчиков и исследователей. Среди них – большое количество выпускников столичных вузов – МГУ, МАИ, Бауманки и МФТИ.

Правительство Москвы оказывает активную поддержку космической отрасли. Для этого компаниям предоставляют более 20 инструментов. Особая роль отведена ОЭЗ "Технополис Москва". Ее резиденты на 10 лет освобождаются от выплат налогов на имущество и землю, а сбор на прибыль достигает 2% вместо 25%.

Кроме того, помогает как на этапе формирования идей, так и на стадии внедрения продукции Московский инновационный кластер. Он предоставляет технологическим предприятиям сервисы по управлению интеллектуальной собственностью профильные образовательные программы, выделяет гранты на покупку оборудования, осуществляет пилотное тестирование прототипов.

Одна из таких организаций – Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440", которая открыла на базе площадки "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" серийный выпуск солнечных батарей мощностью 750 киловатт в год. По словам мэра, этого должно хватить для формирования спутниковой группировки из десятка аппаратов. При этом производство на предприятии осуществляется от фотослоя до систем раскрытия в космосе.

Также "Бюро 1440" разрабатывает сервис спутниковой связи на основе собственной низкоорбитальной группировки. На данный момент на орбите находятся 16 спутников "Рассвет", которые вывели 23 марта. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в круглосуточном режиме на орбиту планируют вывести свыше 250 аппаратов.

В свою очередь, предприятие "Протон" создало первый в мире орбитальный сканирующий микроскоп "СММ-2000", который на протяжении уже более двух лет функционирует на космическом аппарате "Нанозонд-1". Оборудование позволяет с нанометровой точностью исследовать воздействие солнечного ветра и света.

Благодаря прибору исследователи выявили причины возникновения пыли в околоземном пространстве и зафиксировали эффект "самозалечивания" некоторых материалов под влиянием света, что является важным для разработки долговечной обшивки космических кораблей.

При этом микроскопы могут применяться не только в космосе. Они используются на некоторых атомных станциях, а также на установке "Токамак Т-10" в Курчатовском институте. Приборы благодаря своей стойкости к экстремальным температурам, помогают исследовать поведение материалов внутри активных зон, способствуя развитию безопасной атомной и термоядерной энергетики.

Мэр указал, что предприятие "Протон" является одним из резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" и получает поддержку от властей, в том числе пользуется налоговыми льготами. Высвобождающиеся средства компания применяет на расширение производства. Например, при поддержке Москвы открылись новые корпуса, где производится высокотехнологичная продукция.

Также Собянин вспомнил и про компанию "3Д Биопринтинг Солюшенс", которая создала уникальный магнитный биопринтер "Орган.Авт", применяемый на борту российского сегмента МКС с 2018 года. Он печатает живые ткани в условиях невесомости.

На Земле клетки соединяются в объемные структуры медленнее из-за контакта с поверхностью основания, где они располагаются. Однако в космосе, где существует микрогравитация, этого не происходит. Внутри принтера внедрены магнитные волны, которые создают из клеток фрагменты ткани.

В результате на борту станции впервые в мире были созданы тканеинженерные конструкты хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши. Также специалисты попробовали напечатать мясо из клеток коровы, кролика и рыбы. Это позволит в будущем обеспечить пищей участников дальних космических экспедиций.

Помимо этого, принтер способен работать с бактериальными биопленками и разрабатывать трубчатые биоинженерные конструкции. Это удается благодаря методу 4D-биопринтинга и применению материалов с эффектом памяти. В результате формируется эквивалент сосудов, мочеточников и иных трубчатых органов.

При этом образцы отправляют потом на Землю для более пристального изучения. Благодаря принтеру формируется база для выращивания эквивалентов тканей и органов, которые будут необходимы для пересадки и создания автономных систем жизнеобеспечения для будущих лунных и марсианских миссий.

Свою продукцию предприятие выставляет при поддержке столичных властей на разных мероприятиях, в том числе на Форуме будущих технологий, который объединяет российских и иностранных ученых, ключевые научные организации, крупнейшие компании и технологических лидеров в области биоэкономики.

Еще один резидент ОЭЗ "Технополис Москва" – компания "Бутис" – занимается созданием радиочастотных фильтров, позволяющих очищать сигнал от помех, пропуская лишь целевые частоты. Это устройство является важным для систем навигации и связи в авиации, космонавтике и радиоэлектронике. Например, их установили в шлемофонах космонавтов, благодаря чему устраняются шумы от работы бортовой аппаратуры и скафандров во время выходов в космос.

Фильтры создаются из отечественных элементов, что обеспечивает технологическую независимость систем связи. В настоящее время компания-участник Московского инновационного кластера через платформу i.moscow привлекла грант на переоснащение предприятия.

Между тем, научно-производственное предприятие "Микро-Вис" создает и выпускает на площадке "Печатники" электронику сверхвысокочастотного диапазона (СВЧ), в том числе преобразователи частоты и приемные модули для телекоммуникационных систем, радаров и антенных решеток.

Устройства применяются в бортовом оборудовании космических аппаратов и в наземной инфраструктуре связи с орбитой. В частности, они функционируют на Международной космической станции. Продукцию собирают из отечественных составляющих.

Компании был выдан грант в размере 16,2 миллиона рублей, поскольку она является участником Московского инновационного кластера. На эти деньги были куплены высокотехнологичные приборы, что поспособствует расширению производственных мощностей.

Выпускает специальные кабели для космической промышленности, в том числе бортовые решения стандарта SpaceWire, предприятие "Спецкабель". Устройства помогают передавать сведения на скорости до 400 мегабит в секунду, выдерживая экстремальные температуры – от минус 198 до плюс 200 градусов Цельсия.

Основным преимуществом продукции является облегченная конструкция, благодаря чему стоимость запуска спутников уменьшается. При помощи Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства предприятию удалось привлечь льготный инвестиционный кредит в размере 3,2 миллиарда рублей на возведение нового завода в районе Метрогородок.

В свою очередь, компания "Орбитек", являющаяся резидентом технопарка "Элма" и участником Московского инновационного кластера, вместе с учеными МАИ создала плазменный двигатель HT-1000 для спутников, вес которых не превышает 200 килограмм. Устройство может работать без перебоев на протяжении 7 лет.

Основное преимущество двигателей заключается в экономичности. Продукция функционирует на криптоне, который намного дешевле традиционного ксенона. Это позволяет уменьшать стоимость коммерческих запусков. Помимо этого, была внедрена уникальная магнитная защита, которая не дает стенкам плазмы разрушится.

Двигатели уже доведены до стадии квалификационной модели. "Орбитек" и НИИ ПМЭ МАИ в связи с этим направили заявку в головной научный институт "Роскосмоса" – АО "ЦНИИмаш" – для проведения орбитального исследования, которое позволит протестировать разработку в условиях открытого космоса.

Проект был поддержан властями столицы. Например, на него выделен грант в размере 25 миллионов рублей. Эти деньги нужны компании для покупки нужного оборудование.

Помимо этого, существует компания "Новый космос", являющаяся резидентом кластера "Ломоносов" и участником нацпроекта "Космос". Предприятие разрабатывает передовые решения для дистанционного зондирования Земли.

Их флагманский проект – спутник "Окулус" – может делать сверхчеткие фотографии с разрешением 0,5 метра вне зависимости от времени суток и погодных условий. Его можно применять как в разведке месторождений, так и в исследовании ледовой обстановки. Запуск ожидается в апреле.

Подытоживая, Собянин заявил, что продукция, создаваемая столичными компаниями, формирует траекторию развития космической отрасли на десятилетие вперед.

"Новые технологии связи и инновационные материалы станут фундаментом для космических аппаратов будущего. Эти решения – прямой вклад столицы в реализацию национального проекта "Космос", – заключил мэр.

Ранее Собянин, поздравляя работников космической отрасли с профессиональным праздником, указал, что первый полет Юрия Гагарина в космос проложил людям путь к звездам. По его словам, подвиг космонавта уже 65 лет вдохновляет новые поколения на покорение неизведанных пространств.

Собянин также напомнил, что многие улицы и площади столицы названы в честь нескольких космонавтов. Кроме того, им посвящены монументы, установленные на Ленинском проспекте, ВДНХ и во других местах Москвы. Помимо этого, мэр обратил внимание на популярность среди молодежи и детей таких объектов, как Планетарий, Музей космонавтики и павильон "Космос" на ВДНХ.

Он также указал, что московские ученые, инженеры и рабочие сыграли большую роль в подготовке первого полета в космос. В настоящее время столица до сих пор является важнейшим центром космической промышленности России.

