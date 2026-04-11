11 апреля, 13:12

Наука

"Роскосмос" обсуждает с партнерами по МКС резервирование безопасности на РОС

Фото: ТАСС/AP

"Роскосмос" ведет с партнерами по МКС переговоры по системам резервирования безопасности на Российской орбитальной станции (РОС), рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире Первого канала.

Он объяснил, что МКС является межгосударственной конструкцией, и кроме России в ней участвуют США, Япония, Канада и Евросоюз.

"Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры", – подчеркнул Баканов.

Кроме того, несмотря на попытки закрыть МКС, ее работа продолжается. Например, работает программа перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях, а американские космонавты – на российских.

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, развертывание РОС запланировано с 2028 года. По его словам, она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы.

