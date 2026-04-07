07 апреля, 16:23

Наука

Космонавт Кононенко рассказал, что Земля из космоса похожа на живой организм

Земля представляется как живой организм при взгляде из космоса. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, выступая на просветительском марафоне "Космос со Знанием".

"Земля перестала для меня быть шаром из воды и камня. Это какое-то живое существо, из которого я вышел, чтобы посмотреть на него со стороны", – передает РИА Новости.

Во время своего первого полета космонавт увидел в окне, как промелькнул кусочек земли, а затем – только водяную гладь. По его словам, в тот момент он подумал, что планета неправильно названа.

Ранее на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) появились фотографии Земли с расстояния почти 70 тысяч километров. Снимки были сделаны астронавтами корабля Orion миссии Artemis II.

