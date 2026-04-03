03 апреля, 18:10

Астронавты Artemis II сделали снимок Земли с рекордного расстояния

Фото: nasa.gov

Астронавты космического корабля Orion миссии Artemis II сняли Землю с расстояния почти 70 тысяч километров. Кадр опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Так далеко для фотографирования планеты люди не удалялись с 1972 года, со времен лунной программы "Аполлон". При этом миссия уже покинула околоземную орбиту для полета вокруг Луны.

"Рейд, Виктор, Кристина и Джереми движутся по точно заданной траектории к Луне. Orion впервые работает с экипажем в космосе, и мы собираем важные данные и учимся на каждом этапе", – отметила исполняющая обязанности замадминистратора управления разработки исследовательских систем в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, доктор Лори Глейз.

NASA также разместило видео с отделением основной ступени ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Миссия Artemis II считается генеральной репетицией перед высадкой людей на Луну, запланированной в рамках последующих этапов программы.

Ракета-носитель SLS с кораблем Orion в рамках миссии Artemis II стартовала 2 апреля. Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет Луны на расстоянии около 8 тысяч километров от ее поверхности, после чего вернутся на Землю.

Общая продолжительность миссии составит 10 дней. Экипажу предстоит выполнить облет естественного спутника Земли.

Orion получил разрешение на включение двигателей для выхода на траекторию полета к Луне. Для этого корабль задействует основной двигатель на 5 минут 49 секунд.

Запуск лунной миссии Artemis II увидели пассажиры летящего самолета

