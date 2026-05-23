Рубио заявил, что конфликт на Украине не закончится чьей-либо победой

Фото: AP Photo/Pool/Julia Demaree Nikhinson

Конфликт на Украине может завершиться военным путем, однако не в традиционном понимании военных побед. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции.

"(Конфликт. – Прим. ред.) не завершится военной победой какой-либо стороны, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы", – сказал Рубио.

Он не стал уточнять, каким видит окончание украинского конфликта. Вместо этого он призвал к продолжению мирных переговоров.

В МИД РФ заявляли, что украинского президента Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение текущего конфликта. После разблокировки Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС желание вести мирные переговоры у Зеленского категорически пропало.

Между тем Еврокомиссия построила свой весенний экономический прогноз, исходя из сценария продолжения конфликта на Украине в 2026 и 2027 годах. Этот сценарий также предполагает сохранение в полном объеме и антироссийских санкций на весь рассматриваемый период.