В МИД заявили, что Россия всегда открыта к переговорам с Украиной

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россия всегда открыта к переговорам с украинской стороной об урегулировании конфликта. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Россия всегда была и остается открытой к переговорам. Наша позиция хорошо известна и неизменна", – приводит РИА Новости слова Полищука.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявляли, что столица готова принять американских переговорщиков.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в скором времени приедет в Россию в рамках рабочего визита.