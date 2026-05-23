Еще один человек пострадал при атаке БПЛА в Новороссийске

Число пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск увеличилось до двух. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Мужчина находился на улице в момент падения обломков дрона, его госпитализировали в медучреждение. В данный момент врачи уже оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА по Новороссийску пострадал мирный житель. Его уже доставили в больницу.

Кроме того, возгорание произошло на территории нефтебазы в Новороссийске: загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты БПЛА также упали на территории топливного терминала. На месте уже работают спецслужбы.