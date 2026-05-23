Украинского президента Владимира Зеленского более чем устраивает продолжение текущего конфликта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

"Украинская сторона демонстрирует полное нежелание достигать договоренностей и искать вариант политико-правового разрешения конфликта", – подчеркнул дипломат.

По его словам, после разблокировки Украине кредита в 90 миллиардов евро от ЕС желание вести мирные переговоры у Зеленского категорически пропало.

Ранее Владимир Путин призвал украинских солдат не становиться соучастниками преступлений киевского режима, выполняя приказы нелегитимного руководства.

По словам российского президента, ситуация для ВСУ на фронте становится катастрофической. При этом изменить ее украинским властям не помогает ни поддержка стран Запада, ни насильственная мобилизация.