Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 16:51

Политика

МИД РФ назвал удар по колледжу в Старобельске атакой в духе германских нацистов

Фото: ТАСС/Александр Река

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске является целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с украинской атакой.

"Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов", – указали дипломаты.

В министерстве подчеркнули, что совершенный удар не мог быть случайным. Терпящий поражение на поле боя киевский режим разворачивает открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей. Однако все виновные в произошедшем будут установлены и понесут наказание.

Как добавили в МИД, подобные удары дальнобойным оружием, поставленным странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран Альянса.

"Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. <…> Киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", – отметили в министерстве.

Там также обратили внимание, что атака произошла на фоне заявлений Киева относительно судеб детей, затронутых военными действиями.

В МИД призвали международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима президента Украины Владимира Зеленского и решительно осудить теракт в Старобельске.

Запрошенное российской стороной экстренное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию состоится в пятницу, 22 мая, в 22:00 по московскому времени, добавили в постпредстве России при Всемирной Организации.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке со стороны украинских сил утром 22 мая. В результате инцидента пострадали 40 человек, 4 из которых погибли.

На момент обстрела в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Россия намерена привлечь к инциденту внимание международного сообщества, в том числе через ООН и ОБСЕ.

При ударе ВСУ по Старобельску пострадали 36 детей

Читайте также


Сюжет: Удар ВСУ по колледжу в ЛНР
политикапроисшествиярегионы

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика