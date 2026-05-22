22 мая, 16:47

В Севастополе выписали из больницы первого школьника, пострадавшего при падении балкона

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Одного из подростков, который пострадал при обрушении балкона в школе в Севастополе, выписали из медучреждения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Также готовят к выписке еще одну школьницу. Однако, как рассказал глава Севастополя, один из подростков был перенаправлен на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву. Его доставят в медучреждение на реанимобиле, так как характер полученных травм не позволяет транспортировать его с помощью санавиации.

В настоящее время состояние молодого человека оценивается как стабильно тяжелое. Подростка в пути сопровождают квалифицированные медработники. Мать мальчика уже выдвинулась в Москву.

Помимо этого, еще один подросток будет направлен на лечение в РДКБ в Москву. У него диагностирована травма грудной клетки. При этом характер повреждения позволяет ему ехать из Севастополя в столицу РФ на поезде в сопровождении родителей и медицинского работника.

В общей сложности медучреждениях Севастополя остаются восемь человек. Двое – парень и девушка – до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще шесть подростков с травмами средней степени тяжести остаются в больнице под присмотром врачей. Всем оказывают необходимую медпомощь.

Развожаев уточнил, что в медучреждениях детям предоставляется все самое необходимое. Кроме того, он заявил, что расходы на проезд и проживание будут оплачены севастопольскими властями.

"Знаю, люди у нас добрые, отзывчивые, последнее готовы отдать. Сейчас никакие сборы средств организовывать не надо. Просто давайте все вместе пожелаем им скорейшего выздоровления!" – заключил глава города.

Балкон обрушился в школе № 13 в севастопольском поселке Кача 20 мая. Перед ЧП дети вышли на балкон, который находится на втором этаже, для того чтобы сделать фотографии. Однако конструкция не выдержала нагрузки и рухнула.

В результате пострадали 10 несовершеннолетних, их всех госпитализировали. Развожаев указал, что дети были выпускниками школы. В связи с этим он пообещал помочь школьникам сдать ЕГЭ. В частности, ученикам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи экзаменов и окажут помощь при поступлении в вузы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В региональном главке СК уточнили, что данное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после капремонта в прошлом году.

