Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда дома в Сызрани

По факту массовой атаки украинских беспилотников на Самарскую область и обрушения подъезда жилого дома в Сызрани возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ. Следователи и криминалисты проводят осмотр мест происшествий, изымают записи с камер, допрашивают очевидцев и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы для оценки тяжести вреда здоровью. Следствие установит всех причастных к этому преступлению.

Утром 22 апреля 2026 года на территории Сызрани упали не менее 11 дронов с последующей детонацией. В результате попадания одного из них в жилой дом произошло частичное обрушение подъезда.

Всего в результате ЧП пострадали 12 человек, 3 из них находятся в больницах. Один пациент остается в тяжелом состоянии. Еще 2 человека погибли, тела женщины и ребенка достали из-под завалов.

Из здания были эвакуированы 39 человек. Для них сформировали пункт временного размещения (ПВР).

В связи с произошедшим в городских школах отменили уроки в первую смену. Занятия пройдут в очном формате во второй половине дня.