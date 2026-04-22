Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 12:38

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда дома в Сызрани

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

По факту массовой атаки украинских беспилотников на Самарскую область и обрушения подъезда жилого дома в Сызрани возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Дело возбуждено по части 2 статьи 205 УК РФ. Следователи и криминалисты проводят осмотр мест происшествий, изымают записи с камер, допрашивают очевидцев и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы для оценки тяжести вреда здоровью. Следствие установит всех причастных к этому преступлению.

Утром 22 апреля 2026 года на территории Сызрани упали не менее 11 дронов с последующей детонацией. В результате попадания одного из них в жилой дом произошло частичное обрушение подъезда.

Всего в результате ЧП пострадали 12 человек, 3 из них находятся в больницах. Один пациент остается в тяжелом состоянии. Еще 2 человека погибли, тела женщины и ребенка достали из-под завалов.

Из здания были эвакуированы 39 человек. Для них сформировали пункт временного размещения (ПВР).

В связи с произошедшим в городских школах отменили уроки в первую смену. Занятия пройдут в очном формате во второй половине дня.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

