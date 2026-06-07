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07 июня, 10:25

Общество

Рособрнадзор ответил на обращения школьников по заданиям в ЕГЭ по русскому языку

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Рособрнадзор ответил на жалобы школьников, которые указали на ошибки в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все обращения учеников, в том числе через портал "Госуслуги", были проанализированы и направлены в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для детального изучения.

В частности, школьники обратили внимание на некорректную формулировку задания № 2 по литературе. Теперь ФИПИ проверяют результаты выполнения задания детьми.

Кроме того, стало известно об оперативной отработке опечатки в слове "позвала" в задании № 4 по русскому языку, в рамках которого школьники должны были проверить соответствие выделенного ударения литературной норме. В результате выяснилось, что ошибка не мешала ученикам успешно отвечать на вопрос.

В ведомстве добавили, что во время обработки результатов экзаменов на федеральном уровне будет дополнительно изучена статистика выполнения школьниками данных заданий. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты решения, которые позволят защитить права учеников.

ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Выпускники российских школ 4 июня сдадут ЕГЭ по русскому языку

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