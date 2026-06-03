Четырех школьников удалили из аудиторий в первый день ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Четыре человека были удалены из аудиторий в первый день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, один человек во время экзамена пользовался средствами связи, а еще троих выгнали за использование шпаргалок.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Ранее ученик из Кабардино-Балкарии отстоял результат ЕГЭ по физике, который ему аннулировали якобы из-за использования шпаргалки. Во время экзамена он не получал замечаний и спокойно сдал работу, однако позже государственная экзаменационная комиссия республики на записях с камер увидела у него на столе странный лист.

Юноша указал, что это был черновик, а не шпаргалка. Наличие "подсказок" не смог определить и суд первой инстанции. В итоге работа выпускника будет засчитана.