В Ингушетии начали проверку из-за видео, где воспитательница бьет ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи и представители прокуратуры Ингушетии начали проверку после публикации в социальных сетях видео, где воспитательница частного детского сада ударила ребенка по голове. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении в селении Кантышево Назрановского района. На кадрах видно, что как женщина два раза ударила ребенка по затылку.



Сотрудники Следственного комитета пообещали установить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям воспитательницы. Также правоохранители проверят условия пребывания и обеспечения безопасности детей в этом заведении. Региональная прокуратура проводит собственную проверку.

"В ходе прокурорской проверки будет установлена достоверность видеозаписи", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Москве уволили воспитательницу частного детского сада, которая силой принуждала ребенка спать. Ее поведение зафиксировали камеры наблюдения. Руководство детсада самостоятельно сообщило о произошедшем маме малыша.