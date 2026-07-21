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21 июля, 14:58

Происшествия

В Ингушетии начали проверку из-за видео, где воспитательница бьет ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи и представители прокуратуры Ингушетии начали проверку после публикации в социальных сетях видео, где воспитательница частного детского сада ударила ребенка по голове. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в дошкольном учреждении в селении Кантышево Назрановского района. На кадрах видно, что как женщина два раза ударила ребенка по затылку.

Сотрудники Следственного комитета пообещали установить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям воспитательницы. Также правоохранители проверят условия пребывания и обеспечения безопасности детей в этом заведении. Региональная прокуратура проводит собственную проверку.

"В ходе прокурорской проверки будет установлена достоверность видеозаписи", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Москве уволили воспитательницу частного детского сада, которая силой принуждала ребенка спать. Ее поведение зафиксировали камеры наблюдения. Руководство детсада самостоятельно сообщило о произошедшем маме малыша.

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